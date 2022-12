Azzurri e granata in Turchia

Reduce dal Qatar c'era anche il polacco Glik che ha disputato un'ottima partita nel Benevento vincente al Tardini. Forte ha firmato il successo degli uomini di Cannavaro, che a Parma era un grande ex.

Al Mondiale, che torna oggi con i quarti di finale, nulla c'è più come di riflesso campano se si esclude la tradizionale attenzione all'Argentina, con Messi che vuole imitare Maradona alzando pure lui la Coppa. L'albiceleste affronterà l'Olanda alle 20.

Oltre i campionati planetari in Asia e la serie B in Italia, c'è un terzo luogo in cui il pallone che rimbalza ci riguarda, ed è la Turchia, dove insieme al Napoli ora c'è anche la Salernitana che domani affronterà in amichevole il Fenerbahce. Anche per Davide Nicola, come per Spalletti, esperimenti in attesa della ripartenza vera.

Gli azzurri invece torneranno in campo domenica, quando affronteranno il Crystal Palace.