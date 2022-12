Babà Natale

Il protagonista ha un passato nobile, lungo tre secoli, e un animo aperto alle trasformazioni. O meglio alle variazioni sul tema.

Maestri pasticceri da tutta Italia si sono così dati appuntamento a Napoli per omaggiarlo in occasione dell’undicesima edizione del “Dolce delle feste”.

Stiamo parlando del babà, napoletano d’adozione e per vocazione, ma dalle radici mitteleuropee

“Raccogliamo la testimonianza di grandi maestri della pasticceria italiana per interpretare un babà per Natale - spiega l'imprenditore Antimo Caputo - un dolce che viene dalle aristocrazie di tutta Europa. Nelle corti nobiliari dell'Ottocento la fama del babà e del re polacco Stanislao che decantava questo dolce con una bagna particolare ha fatto il giro delle corti di Parigi e per arrivare a Napoli, una capitale internazionale. C'erano le regine che competevano a chi realizzava il dolce più buono e quindi il babà sbarca a Napoli, lo napoletanizziamo, lo rendiamo leggero con questi alcool molto profumati, molto floreali e quindi è diventato un dolce molto popolare che ormai è su tutte le tavole tutto l'anno”.

Se negli anni Trenta dell’Ottocento era già considerato un dolce tipico napoletano, realizzato allora nella versione con uvetta e zafferano, oggi non ha confini geografici e si presta a fantasiose reinterpretazioni

Luigi Biasetto da Padova per esempio ha osato un babà al cioccolato: “Non è stregoneria, ho preso l'impasto del babà nel quale ho messo il 10 per cento di cacao - spiega il relais dessert Biasetto - altrettanto latte e ho finito di impastarlo; alla fine l'ho intinto in un vino passito della nostra regione, un vino importante che i mercanti veneziani regalavano quando andavano in giro per il mondo alle autorità del Paese”.

Santi Palazzolo, di Cinisi, in provincia di Palermo, il babà lo concepisce così: “Con un’inzuppitura di zagara, e all'interno abbiamo inserito quella che è la nostra crema principale, quella di ricotta. Lo abbiamo poi voluto arricchire inserendo all'interno una piccola farcitura di fichi secchi messi a macerare nel passito con del cioccolato e le spezie che in Sicilia hanno fatto il loro arrivo più di mille anni fa”.

Il toscano Andrea Sacchetti, da Prato ha un’ispirazione esotica: “In questo caso l' ”Alì Babà" di Natale si veste praticamente da Babbo Natale, è un babà con ananas e lime, aromatizzato alla vaniglia".

Tornando in Campania Sal De Riso gioca con una proposta ornamentale. "Qui a Napoli l'ho voluto portare piccolino, a forma di pallina di Natale, con un impasto realizzato con farina molto forte, ricca di uova, burro, profumata con la buccia del limone e la bacca della vaniglia - afferma De Riso, presidente dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani - ma all'interno dell'impasto ho voluto mettere dei frutti di bosco semicanditi e poi sopra salsa di lampone per dare un colore rosso naturale, rosso meraviglioso e un decoro di cioccolato al latte per completare l'opera".

E se ci sono le palline non può mancare l’albero. Ci ha pensato Sabatino Sirica con “Babàlbero”: “Un babà a forma di albero che richiama il Natale, la novità è che l'abbiamo rinnovato con una bagna al mandarinetto”.

Le idee sono tante e accattivanti. “Abbiamo fatto il babà che è l'elemento principe di questa manifestazione - osserva Marco Infante - nello stampo del pandoro, profumato al roccocò, cuore di ricotta e poi semiglassato con zucchero”.

“Un bel cappello di babbo Natale - l'idea di Raffaele Cristiano - un babà con una crema al mascarpone, gelée al caffè, adagiato su un biscotto al caffè e il tutto con crema al burro, tutta italiana”.

Raffaele Capparelli propone una cassata alla siciliana con l'impasto del babà:" Abbiamo sostituito il pan di spagna con l'impasto del babà e poi c'è un'aggiunta di panna per alleggerire un po' il gusto della ricotta".

“Ho riproposto il classico principe delle festività natalizie - dice Fabio Scozzafava - cioè il panettone in versione babà, senza glutine e senza lattosio, con dell'uvetta, una crema chantilly arricchita con della purea di arancia candita e poi la classica glassa del panettone versione biscottino, che ci dà una croccantezza. Il tutto sempre inzuppato al rhum”.

Nel celebrare una star della sua tavola, Napoli dona una certezza e lo fa con le parole di una celebrità veneta della pasticceria: “Il babà è l''apoteosi dei sensi - afferma Biasetto - un regalo che ognuno di noi si dovrebbe fare in un dato momento della vita”.