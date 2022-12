Rapine aumentate del 20% in un anno

316.860. E' il numero dei controlli della Polizia di Stato a Napoli e provincia nel 2022. Un anno in numeri.

Il bilancio della questura parte da questo dato, aggiornato al 15 dicembre.

1770 arresti nei dodici mesi che hanno visto il superamento dell'emergenza pandemica. E così, tornano ai dati pre-covid anche furti e rapine, aumentati rispetto allo scorso anno rispettivamente del 10 e del 20 per cento. Si riducono reati legati a droga, truffe e frodi informatiche.

Sullo sfondo, le faide di camorra nei quartieri caldi della città, da Ponticelli a Fuorigrotta, e le operazioni in pieno centro. Questione criminalità minorile: non è una semplice emergenza e le forze dell'ordine da sole non bastano senza una efficace rete di servizi sociali, scuola e programmi di prevenzione.

Capitolo ordine e sicurezza pubblica: 100 poliziotti in più in strada. 28 i provvedimenti di sospensione nei confronti dei gestori di locali per somministrazione di alcolici ai minori o risse nelle zone della movida.

Poi l'impegno sui grandi eventi sportivi, dai Daspo, 142, al contrasto di piccoli e grandi illegalità, come quelle commesse dai parcheggiatori abusivi.

E mentre la città si riempie di turisti come mai prima d'ora, per capodanno si lavora a un piano sicurezza coordinato dalla Prefettura.