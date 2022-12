Basket, Napoli e Scafati in campo a Santo Stefano

Il basket non si ferma neppure a Natale e, come ormai accade spesso negli ultimi anni, approfitta della pausa del calcio per cercare un po' di visibilità nei giorni delle feste. Dunque a Santo Stefano, vedrà celebrare la dodicesima giornata di campionato con tutte le squadre sul parquet.

Per Napoli e Scafati è una novità assoluta, non avendo mai giocato il 26 dicembre. Comincia la Givova di coach Caja, che alle 19.30 affronterà Brindisi al Palapentassuglia. Gli azzurri di Maurizio Buscaglia invece scenderanno in campo alle 20.00 al Palabarbuto per giocarsela contro la temibile Tezenis Verona.

Sia Napoli che Scafati arrivano da due brutte sconfitte, rispettivamente a Sassari e contro Tortona, che ne hanno un po' ridimensionato le ambizioni quando mancano appena 4 gare alla fine del girone di andata che mette in palio i primi otto posti della classifica per la partecipazione alle final eight di Coppa Italia.

Al momento le due campane hanno scarsissime possibilità, ma considerando che il 2 gennaio ci sarà il derby al Palamangano, chi vince domani può ancora coltivare qualche residua speranza. Roster al completo per la Givova contro una Brindisi in ripresa, e probabile rientro in campo per Robert Johnson nelle fila degli azzurri, dopo un mese di assenza per infortunio.