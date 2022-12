Benevento al S. Pio la "Festa del Prematuro 2022"

A Benevento, il dato sulle nascite è in controtendenza. Sono circa 150 solo i prematuri quest'anno nati nell'ospedale San Pio, dove sono state registrate 800 nascite in totale. Un dato positivo con circa il 20% in più di bimbi venuti al mondo ed assistiti in Terapia intensiva neonatale. Numeri sui quali pesa anche il lavoro messo in campo dal reparto per i 34 piccoli nati da madri covid positive. Attualmente, sono quindici i bimbi prematuri ricoverati al San Pio. Come ogni anno, anche questo Natale diventa l'occasione per festeggiare i piccoli guerrieri ed il personale sanitario che, ogni giorno, si impegna per curare i più piccoli. Zampogne, i doni di babbo Natale e la presenza dei calciatori del Benevento hanno fatto da cornice alla Festa del bimbo prematuro organizzata nel reparto diretto dal Professore Francesco Cocca. Ad allietare l'evento anche la magia di elfi, folletti, della mitica Mary Poppins e, non ultime, le note delle zampogne che hanno accompagnato la consegna dei doni. Per il direttore generale del San Pio, Maria Morgante " l'ospedale è un punto di riferimento per la nascite. La conferma arriva dai dati sempre più in crescita"