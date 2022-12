Bombardieri (Uil): "La manovra è sbagliata, non dà risposte ai lavoratori"

“È una manovra sbagliata che non dà risposte a lavoratori e lavoratrici”. Il segretario generale della Uil Pierpaolo Borbardieri ribadisce così la contrarietà del suo sindacato alla legge di Bilancio in discussione in Parlamento. Critiche che hanno portato oggi allo sciopero. “Noi avevamo chiesto di intervenire sulla detassazione delle tredicesime, ma non siamo stati ascoltati”, aggiunge.