Botti illegali, il traffico corre sul web

Con l'avvicinarsi del Capodanno, aumentano le azioni di contrasto e monitoraggio delle forze dell'ordine per i botti illegali.

Numerose le operazioni di queste settimane, con centinaia di chili di esplosivo sequestrati.

Con una difficoltà in più, perché cambia il modo di vendita: addio alle classiche bancarelle per strada, adesso i fuochi si trovano anche online.

Cambiano anche le tipologie di botti, in molti casi sempre più letali.

Per questo motivo continuano le campagne di prevenzione portate avanti dalle forze dell'ordine e dai presidi sanitari.

Nel servizio le interviste al luogotenente Gaetano Savarese, al carabiniere scelto Ciro Barone e a Leopoldo Caruso, chirurgo della mano all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli.