Calcaterra: "Le navette accompagneranno i cittadini negli alberghi"

“Abbiamo individuato le aree di partenza delle navette che accompagneranno i cittadini negli alberghi a cui sono stati assegnati, secondo un criterio di vicinanza alla loro residenza”. La commissaria straordinaria del Comune di Casamicciola Simonetta Calcaterra ha illustrato le modalità di evacuazione della popolazione.

“Ciascun abitante sarà accompagnato presso la struttura individuata ed assistita. Appena le condizioni meteo lo consentiranno sarà riaccompagnato a casa. L'Ospedale Rizzoli e le associazioni di volontariato hanno messo a disposizione delle ambulanze per chi avesse bisogno di assistenza medica”.

Sono state inoltre individuate le strade che le navette dovranno utilizzare, in quanto la zona non è completamente praticabile a causa dei fanghi che sono in corso di rimozione.