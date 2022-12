Cannavaro: "Con il Palermo come una finale"

"Domani per noi è una partita importante perché giochiamo in casa e non ci vogliamo fermare. Il Palermo è in difficoltà come lo siamo noi. E' uno scontro diretto, per noi è una finale. Come dico sempre, le finali non si giocano ma si devono vincere". Così il tecnico del Benevento Fabio Cannavaro presenta la sfida contro il Palermo di domenica 4 dicembre alle 18 al Ciro Vigorito.

Sfida importante per la salvezza: le due compagini sono appaiate a 15 punti nel gruppo di cinque squadre che va dal 14mo al 18mo posto.