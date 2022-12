Cannavaro suona la carica

In serie B Natale vuol dire preparazione al boxing day, la gara di Santo Stefano. Per i tifosi del Benevento sarà l'occasione di ritrovarsi sugli spalti del Vigorito. Domani alle 15 arriva il Perugia, fanalino di coda in una classifica che i giallorossi hanno risalito grazie a tre risultati utili consecutivi.

Ma Cannavaro chiede di più.

Non sarà una gara facile: da quando Castori è tornato in panchina, il Perugia ha cambiato marcia e ha perso solo una volta nelle ultime sei partite.

Domani l'ultima partita dell'anno, poi la sosta. La serie B tornerà in campo il 15 gennaio. Per i sanniti un piccolo break e poi un ritiro per preparare la ripresa, in cui non ci saranno amichevoli.