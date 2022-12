Capodanno, garantite le corse di funicolare e linea 1 della metro

Trasporto pubblico garantito a Napoli nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio, in occasione degli eventi che si terranno in città per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Previste corse non stop di funicolare centrale e linea 1 della metropolitana. E' il risultato dell'accordo siglato tra l'Anm e le organizzazioni sindacali.

"Sono molto soddisfatto dell'intesa raggiunta: il mio ringraziamento va ai lavoratori il cui contributo è fondamentale per migliorare l'offerta agli utenti e alle migliaia di turisti che popolano la nostra città in questo periodo", ha sottolineto il sindaco Gaetano Manfredi.

E sempre sul fronte del trasporto pubblico entrano in funzione i primi tre dei dodici treni Pop di nuovissima generazione, previsti dal contratto di servizio tra la Regione Campania e Ferrovie dello Stato. Circoleranno sulla tratta Pozzuoli-Napoli San Giovanni Barra, con un incremento di 100 posti a sedere e 8 postazioni destinate al trasporto bici su ogni convoglio.