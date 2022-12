Chiaia, caos ai baretti. L'auto dei carabinieri non riesce a passare per la folla

Tante le persone per strada per il consueto brindisi pre-cenone della vigilia. La zona dei baretti di Chiaia è tra quelle tradizionalmente più affollate ed oggetto dell'ordinanza del Comune di Napoli in vigore nella giornata del 24 e del 31.

Una misura volta a scoraggiare l'eccessiva presenza di persone in quelle che sono le zone più frequentate: in caso di affollamento con potenziali ricadute sull'ordine e la sicurezza pubblica, accesso temporaneamente interdetto, ad eccezione dei residenti.