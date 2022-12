Clementino fa ballare Ravello

La definizione di rapper ormai gli va stretta. Clementino è un intrattenitore globale. Che come pochi scandisce le sue rime, ma che poi è capace di recitare con la maschera di Pulcinella, di coinvolgere i giovanissimi fans, e di ripropone uno dei suoi primi brani "La Luce" sostituendo ai soliti bit il suono di un pianoforte.



Sul palcoscenico prestigioso dell'auditorium Oscar Neimeyer di Ravello, abituato ad altre melodie ed altro tipo di pubblico Clementino ha spigionato energia contagiosa, quella che mette in tutte le sue performance, da campione di freestyle a giudice di The Voice. E alla fine l'omaggio più toccante a Pino Daniele.

Nel servizio l'intervista a Clementino