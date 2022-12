Come proteggere le vittime innocenti e i loro familiari

I diritti ed i bisogni delle vittime di reato, la tutela dei familiari che sopravvivono, la pari dignità di chi è morto da innocente. Se n'è parlato a Napoli, a Castel Capuano, nel ricordo di Antonio Metafora, avvocato ucciso dalla camorra il 5 dicembre del 2008.

Regione Campania e Fondazione Polis mettono in campo una rete di interventi e servizi per non lasciare soli i parenti delle vittime innocenti di reati. Nel servizio, le interviste a Luigi Riello procuratore generale Corte d'Appello di Napoli, Raffaele Marino, già sostituto procuratore Corte d'Appello di Napoli, Mario Morcone assessore alla sicurezza Regione Campania e don Tonino Palmese presidente della Fondazione Polis.