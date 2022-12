Comune di Napoli, approvato il bilancio

Il primo bilancio del Comune di Napoli targato Manfredi è passato sia pure con i soli voti della maggioranza.

Dopo quello approvato lo scorso anno - che risentiva ancora dell'impostazione delle giunte De Magistris - la giunta di centro sinistra ha puntato decisamente al riordino delle partecipate, che hanno presentato tutti i bilanci, con una diminuzione della massa debitoria di 180 milioni di euro.

Un segnale importante - così come ha sottolineato l'assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta - che va nella direzione di un assestamento dei conti. Sia pure in un momento non facile per gli enti locali.

Se la maggioranza apprezza l'inversione di tendenza, dalle opposizioni, invece, una bocciatura senza appello.

Nel servizio le interviste a Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Catello Maresca, della lista Maresca sindaco; Sergio Rastrelli, Fratelli d'Italia; Demetrio Paipais, della lista Manfredi sindaco; Alessandra Clemente - della lista Clemente sindaco; Marcello Lala di Italia Viva.