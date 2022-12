Comuni turistici: la Regione aggiorna l'elenco

La Regione Campania ha recepito l'aggiornamento Istat sulla classificazione dei comuni turistici. Alcuni di questi compaiono per la prima volta nell'elenco e potranno godere di un doppio beneficio: il primo, fregiarsi della nomina a comune turistico. Il secondo, che più interessa alle casse dei municipi, quello di poter richiedere l'imposta di soggiorno. Si tratta di comuni, come Pozzuoli o Pomigliano D'Arco, per esempio, che negli anni scorsi si sono trovati a ricevere un certo tipo di flussi indotti dai maggiori centri turistici. C'è un terzo effetto, che è quello di portare questi nuovi comuni a sperimentare nuove strategie di promozione territoriale e allargare le maglie delle reti turistiche regionali, garantendo ai visitatori elevati standard qualitativi anche in zone fuori dalle rotte tradizionali.

La richiesta dell'associazione di categoria dei titolari di bed&breakfast Abbac è che vi sia una regolarizzazione della tassa di soggiorno, di evitare triple imposizioni nel caso dei comuni con porti e aeroporti, e un efficientamento dei servizi derivanti d per garantire servizi di qualità per l'accoglienza



Il dettagliato elenco Istat distingue i comuni in vari livelli di attrattività, dall'assenza totale di caratteristiche legate al turismo, alle specificità paesaggistiche, marittime, montane, termali e storiche. E se Napoli è senza dubbio il maggior centro turistico multidimensionale, la curiosità è che tra i comuni a vocazione marittima compaiono, tra gli altri, Baronissi, Sessa Aurunca, Casalnuovo.

Nel servizio la voce di Agostino Ingenito, presidente di ABBAC