"Così si spegne una storia industriale lunga 40 anni"

“Il fondo era ancora acceso quando ci cacciarono”, racconta uno degli 80 operai della Meridbulloni travolti dalla chiusura della fabbrica. La metà degli ex dipendenti sta percependo l'indennità di disoccupazione che tra poco verrà sospesa.

E, in un Comune sciolto per camorra, a farsi avanti con le “proposte” è solo la criminalità organizzata. “Qui l'unica strada è l'illegalità - dice un ex dipendente - soldi facili e veloci. Ma io ho detto di no alla camorra, il lavoro è dignità, ho lavorato per 27 anni e voglio continuare a camminare a testa alta”.

“Ma i nostri appelli per aprire un tavolo permanente in Regione su questa vertenza restano inascoltati”, spiega un rappresentante sindacale.