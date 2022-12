Covid: contagi sfiorano il 20%, in calo i ricoveri. Boom di influenza nei pronto soccorso

Crescono i contagi da covid in Campania, sfiorando i 4000 positivi e il 20% di tasso di contagio, di oltre due punti percentuali superiore a quello dell’ultimo rilevamento quotidiano sull’andamento della pandemia in regione. Due i decessi registrati nel bollettino dell’unità di crisi, a cui cui si aggiungono altre tre morti in precedenza ma registrati solo ieri. In calo i ricoveri: 19 le terapie intensive occupate -3 rispetto a ieri e i posti di degenza ordinaria da 405 a 385. A impegnare gli ospedali regionali sono però i pronto soccorso, in emergenza in tutto il territorio a causa del mancato ricambio di personale medico, di condizioni di lavoro complesse e di un’influenza stagionale particolarmente pervicace che spinge molte persone a ricorrere ai reparti d’urgenza.

L’Australiana, com’è stata chiamata questa influenza stagionale, sta colpendo in particolar modo bambini e fragili e il suo picco è previsto tra una decina di giorni. La prevenzione è la cura migliore, secondo i medici, che richiamano alla vaccinazione antinfluenzale. Nel servizio la voce di Claudia Sara Cimmino, presidente di Simeu Campania.