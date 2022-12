Cybersecurity, l'università di Fisciano in prima linea

L'Università di Fisciano centro propulsore delle tecnologie relative alla cybersicurezza. L'Ateneo è infatti il capofila di un grande progetto nato con i fondi del PNRR, poco più di 110 milioni di euro, che coinvolge dieci università italiane, unite nella Fondazione Serics, per fare ricerca, sperimentazione e formazione di nuove tecnologie in grado di combattere gli attacchi informatici. A Fisciano, per altro, si studierà il fenomeno delle fake news e della manipolazione mediatica.

Il presidente della Regione De Luca ha ricordato i tanti vantaggi che ci offre il mondo digitale, ma ha anche messo l'accento sui danni terribili che un mondo senza regole come quello dei social può generare. Poi, soffermandosi sul PNRR, ha lanciato l'allarme.

A chiudere la presentazione della fondazione, il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che a Fisciano per altro ha studiato e si è laureato. Dopo aver ricordato quanto sia importante dotarsi di strumenti efficaci contro il cybercrimine, elencando anche i tanti strumenti già in uso, il ministro ha poi rivolto un pensiero ai giovani meridionali, spesso costretti a lasciare il Sud in cerca di lavoro qualificato.