"Dati sulla criminalità in diminuzione ma necessario cambio di mentalità"

Le statistiche della questura di Caserta sulla criminalità in città e in provincia sono incoraggianti: dai dati emerge una diminuzione, ma nelle parole del questore Antonino Messineo c'è l'attenzione sempre alta delle forze dell'ordine a tutto territorio casertano, in particolare in aree come quelle di Castel Volturno e dell'agro aversano. “È necessario un cambio di mentalità tra i cittadini per sconfiggere fenomeni come la violenza giovanile”, dice il questore.