De Laurentiis: "E' un calcio malato. Non porta i valori giusti"

È un calcio malato dall’alto, dice il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che evita di parlare della questione Juventus e va a sollecitare un cambiamento deciso nel mondo del pallone: “Mi dispiace che il calcio, ma non è solo un problema italiano, non sia portatore sempre di quei valori che dovrebbero essere di esempio per le generazioni”.

Terzo anno in rosso per il club che chiude con perdita di 52 milioni di euro, ma con la Champions League la situazione dovrebbe migliorare già nel prossimo anno. Confermato il Consiglio di Amministrazione.