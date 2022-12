De Luca lancia piano per trecentomila posti di lavoro in Campania

Il primo risultato che la Campania può rivendicare a livello nazionale è immateriale ed è la sua credibilità. Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, lo dice tracciando il bilancio di un anno di lavoro su sanità, ambiente, trasporti, lavoro e formazione. La sfida ora è trattenere i giovani con un piano straordinario di concorsi pubblici. "Entro il 2023 contiamo di eliminare del tutto la sanzione europea per la gestione dei rifiuti in Campania", pari a più di 120mila euro al giorno, rimarca De Luca. E sui ritardi nell'arrivo dei soldi del fondo di coesione, dice: “aspettiamo ancora il riparto”. Il governatore cita i livelli essenziali di prestazioni uguali per tutti nell'ambito dell'autonomia differenziata ed un riparto più equo del fondo sanitario. Ma va a testa bassa sulle risorse insufficienti che la legge di bilancio prevede per la sanità pubblica. Sulla risalita del Covid De Luca è netto: mascherine da indossare in tutte le situazione a rischio e tamponi obbligatori a tutti coloro che arrivano dalla Cina, anche senza voli diretti e tramite scali.