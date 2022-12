Dopo la frana, albergatori preoccupati per la fuga dei turisti

Un mese dopo la frana, Ischia teme le ripercussioni sull'attrattività dell'isola dal punto di vista turistico. “Non deve passare il messaggio di un'isola fragile e rischiosa” dice l'attore ischitano Gino Rivieccio.

Il 29 dicembre ci sarà la visita della ministra del Turismo, Daniela Santanché, per fare il punto con operatori e addetti ai lavori del settore e programmare la ripresa. Santanché ha chiesto la mappatura di tutti gli alberghi e ristoranti per avere un quadro preciso sulle condizioni delle strutture che possono essere state interessate dal dissesto.

Una ventina quelle a Casamicciola, per le quali Enit - l'Agenzia nazionale del Turismo - Regione Campania e ministero stanno lavorando per istituire una zona franca, con agevolazioni e aiuti per i prossimi quattro o cinque anni e corsie preferenziali per snellire gli adempimenti burocratici.