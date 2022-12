Droga e armi a Sorrento: smantellata piazza di spaccio

Gestivano il mercato della droga e delle armi in tutta la Penisola Sorrentina. Il sodalizio criminale ampliava la propria rete capillare di vendita, soprattutto, in estate con l'arrivo dei turisti e di personaggi famosi in vacanza.

Il blitz dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, stamane all'alba nelle province di Napoli, Caserta, Salerno, Caltanissetta, Cosenza e Ragusa ha dato esecuzione ad una ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata.

33 le persone gravemente indiziate, 184 i capi di imputazione. Per undici indagati è stata disposta la custodia cautelare, per tredici gli arresti domiciliari mentre per nove persone è scattato il divieto di dimora in provincia di Napoli.

Le indagini, partite nel 2020, hanno consentito di scoprire una importante piazza di spaccio attiva nel centro di Vico Equense ed utilizzata per distribuire la droga nei comuni della costiera sorrentina. L'attività investigativa ha portato, anche, ad identificare i probabili fornitori, operativi nel rione "Penniello" di Torre Annunziata e nel centro di Napoli, dai quali i pusher acquistavano la polvere bianca da rivendere.