Due vittorie e tre pareggi per le campane di C. La Juve Stabia centra il settimo risultato utile consecutivo contro il fanalino di coda Messina. Succede tutto nel primo tempo: Vespe in vantaggio con Maggioni all'11'. Raddoppio al 32': contropiede di Pandolfi che trova Silipo che insacca di piatto. Dopo cinque minuti è Ricci a calare il tris per il definitivo 3-0.

Terza vittoria nelle ultime quattro partite per l'Avellino, che batte la Fidelis Andria. Di Gambale nel primo tempo il gol decisivo.

Nella ripresa lupi vicini più volte al raddoppio ma al Partenio Lombardi finisce 1-0

Sfiora l'impresa la Gelbison, che passa in vantaggio a Crotone con un tiro da fuori area di Fornito. I padroni di casa trovano il pari al 71' con Chiricò che controlla e batte D'Agostino.

Il Giugliano va subito sotto a Potenza: cross dalla sinistra, la difesa campana perde Gyamfì che ribadisce in rete.

I tigrotti soffrono ma a pochi secondi dal 96' Gladestony su calcio piazzato trova l'angolino vincente e regala un pari importante.

Anche Viterbese e Turris si dividono la posta nello scontro salvezza. Laziali in vantaggio al 32' con Polidori. I corallini trovano il pari nella ripresa con Longo sugli sviluppi di un corner.