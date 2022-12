Fattore ex

48 ore per ricaricare le batterie prima dello sprint decisivo in vista della ripresa del campionato. E al ritorno a Castel Volturno Luciano Spalletti ritroverà alcuni protagonisti del Mondiale: Anguissa, Olivera e Lozano, usciti al primo turno, potrebbero essere a disposizione già da domani.

Sotto l'albero di Natale il tecnico azzurro dovrebbe trovare un altro regalo: Amir Rrahmani è pronto al rientro in gruppo. Il difensore kosovaro manca all'appello dal 9 ottobre, data dell'infortunio contro la Cremonese.

L'occasione per riassaggiare il campo per qualche minuto potrebbe arrivare già sabato sera, quando al Maradona ci sarà l'amichevole contro il Villarreal degli ex Pepe Reina e Raul Albiol. La sfida con gli spagnoli e quella di mercoledì contro il Lille, sempre a Napoli, rappresentano test ideali per accelerare in vista del 4 gennaio, quando gli azzurri saranno attesi dall'Inter.

Meno confortanti i segnali per la Salernitana, ancora in Turchia.

Al di là della sconfitta contro il Fenerbahce, squadra attrezzata per competizioni di alto livello, è l'infermeria a preoccupare mister Nicola, che nelle ultime settimane ha perso tasselli fondamentali del suo scacchiere: Mazzocchi, Sepe e Maggiore.

Giovedì ultimo test in terra turca contro l'Alanyaspor.