False multe a Napoli: "occhio all'IBAN, non pagate"

Non bastavano i falsi invalidi o i falsi permessi per i disabili, o le finte targhe. Arrivano anche le finte multe.

Un tagliando sul parabrezza dell'auto con l'intestazione del Comune di Napoli, con scritta targa, contravvenzione e persino il codice Iban a cui versare un importo, eccessivo rispetto al reale corrispettivo per la medesima violazione, con l'indicazione persino dell'eventuale maggiorazione.

Se ne sono accorti alcuni cittadini, vedendosela piazzata sotto il tergicristalli e segnalando la truffa al comando locale della polizia municipale, che ha provveduto a comunicare il tentato, o forse riuscito, chissà, raggiro da parte di un ignoto malfattore.

L'avviso sul sito del comune di Napoli, che avverte della contraffazione dei verbali con un falso IBAN di fattura e tipologia diversa da quello attualmente in validità. Si richiamano i cittadini a prestare la massima attenzione mentre sono in corso le attività investigative tese a individuare i responsabili.

La polizia locale ricorda che l'unico Iban da utilizzare in caso di pagamento di contravvenzione al codice della strada è: IT03W0760103400001033919109.

Si richiamano insomma gli automobilisti a "prestare la massima attenzione per evitare di incorrere in truffe".

Nel servizio l'intervista a Ciro Esposito, comandante della polizia municipale di Napoli