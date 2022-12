Fuochi d'artificio, persuasione e divieti

Giochi pirotecnici sul mare, e meno botti in strada. Il comune di Napoli sceglie, quest'anno, la linea della persuasione, e non dei divieti, per arginare la sempre pericolosa tradizione dei fuochi di mezzanotte. Alle due del mattino il via allo spettacolo al Castel dell'Ovo. "Festeggia con prudenza, evita i botti pericolosi e vieni a goderti i fuochi sul lungomare", questa la campagna del Municipio. Hanno scelto, invece, la linea del divieto assoluto di sparare botti Salerno, Caserta ed Avellino. Benevento lascia il semaforo verde solo ai fuochi non pericolosi, le cosiddette categorie f1 e f2. Sempre più sindaci anche di Comuni medi e piccoli hanno preferito la linea del divieto assoluto. Intanto non si fermano i sequestri di botti illegali da parte delle forze dell'Ordine. La Guardia di Finanza solo nelle provincie di Caserta e Avellino, nelle ultime 24 ore, ha sequestrato quasi 4 tonnellate di fuochi proibiti. La Polizia di Stato a Napoli, quartiere Scampia, ha arrestato un 18enne che in casa aveva un impressionante carico di botti illegali.

E in queste ore i carabinieri stanno intensificando i controlli alle bancarelle in strada, denunce e arresti soprattutto tra Napoli e provincia. Ed è caccia alle cosiddette "cipolle" da oltre un chilo di polvere da sparo, ribattezzate la bomba di Kvara o il pallone di Messi. Ordigni pericolosissimi. Basta vedere l'esplosione controllata di materiale sequestrato dall'Arma per capire i danni che possono arrecare i botti proibiti.