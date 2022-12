Fuochi illegali: sequestrati dieci tonnellate per quasi due milioni di pezzi

In prossimità delle festività dicembrine si infittisce il lavoro delle forze dell’ordine di contrasto ai fuochi illegali e agli opifici abusivi, che non solo costituiscono un’attività illecita ma la loro vendita, spesso in baracchini improvvisati in strada, è pericolosa per la stessa salute degli acquirenti, non essendo, questi prodotti pirotecnici, certificati nella fattura. Negli ultimi giorni circa 10 tonnellate di 'fuochi' abusivamente detenuti, per oltre un milione e seicentomila pezzi, sono state sequestrate nel corso di più interventi eseguiti dagli uomini della Guardia di Finanza tra Napoli, Pozzuoli e Palma Campania, insieme a un deposito, un terreno agricolo e due autovetture. Sette le persone denunciate all’Autorità giudiziaria, a vario titolo, per 'fabbricazione, introduzione nello Stato, detenzione, vendita o trasporto di materie esplodenti' o in violazione delle norme antincendio e di pubblica sicurezza.