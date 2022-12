Gala di Natale con Gigi D'Alessio per il Santobono

Una serata di gala, tra musica e comicità. Al Labelon di Bacoli protagonista la solidarietà sul palco e non solo. L'obiettivo: raccogliere fondi per la Fondazione Santobono Pausilipon, in particolare per dotare l'ospedale pediatrico di un nuovo centro ustioni altamente specializzato.

A strappare risate al pubblico Pio e Amedeo che hanno guidato un'asta. Tra gli oggetti protagonisti della vendita benefica anche le maglie autografate di due campioni azzurri, Kvaratskhelia e Osimhen.

Nel servizio le interviste a Flavia Matrisciano, direttrice Fondazione Santobono Pausilipon, Tommaso Ambrosio e Luigi Barone di Labelon e Gigi D'Alessio, cantautore.