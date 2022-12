I maestri del presepe

Una passione che diventa arte. Arte antichissima e che a Napoli trova la sua massima espressione. Ventesima edizione della mostra dell'associazione presepistica napoletana che fino a inizio febbraio resterà allestita nella chiesa di Santa Marta in via San Sebastiano. In esposizione le opere di 80 artisti tra artigiani professionisti e semplici appassionati, tutti accomunati da straordinaria tecnica, creatività e profonda conoscenza delle tradizioni napoletane.

Alcuni, i più giovani, si sono formati grazie ai corsi gratuiti che la stessa associazione presepistica napoletana ogni anno organizza. C'è chi si specializza nella creazione dello scoglio, lo scenario che accoglie la natività, chi nella realizzazione di pastori e relativi vestiti, chi nelle minuterie. Dopo un paio di anni, ecco allora che alcuni sono già in grado di presentare scene di assoluto rilievo.

Tante le particolarità anche quest'anno, con contaminazioni storiche e scenari inediti. Citazioni, atmosfere fuori dagli schemi ma che non intaccano il fascino tradizionale del presepe. Ora per l'associazione una nuova sfida, trovare una sede stabile dove tramandare tecniche e saperi di un'arte che qui a Napoli è un pezzo dell'anima più profonda della città.