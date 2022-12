I supereroi per i bambini ricoverati

A calarsi per primo dal tetto dell'Aias di Afragola, l'associazione italiana di assistenza agli spastici, è stato Babbo Natale con i suoi elfi.

Ma nessuno è voluto mancare all'evento per salutare i bambini del centro: l'Uomo Ragno, Superman, Hulk, Iron Man. Tutti i grandi protagonisti dei film e delle storie a fumetti più amate.

Alla fine è arrivata anche Kitt, l'automobile della serie Supercar.

Nel periodo di Natale vengono organizzati tanti eventi per ragazzi, ma spesso i bambini con disabilità non possono partecipare. E così i supereroi acrobatici sono andati a trovarli, accolti da circa 500, tra genitori e bambini, che si sono radunati per assistere all'evento promosso dall'associazione La Battaglia di Andrea.

Una grande festa per l'integrazione, un messaggio di incoraggiamento e di speranza per i bambini e le loro famiglie.

Natale, tempo di solidarietà: Babbo Natale è arrivato anche nel padiglione pediatrico dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Con una scorta speciale, quella dei carabinieri della compagnia locale, che hanno acquistato dei giocattoli e li hanno consegnati alla "Casper", associazione di volontariato che si occupa, oltre che degli aspetti assistenziali, anche dell'animazione per i bambini negli ospedali pediatrici. Un piccolo gesto per regalare momenti di felicità.