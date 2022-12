Il Camerun non si qualifica, torna a Napoli anche Anguissa

Nonostante la vittoria contro il Brasile, il Camerun non si qualifica agli ottavi del Mondiale. Torna, quindi, a Napoli dal Qatar anche Zambo Anguissa che sarà a disposizione di Spalletti per gli allenamenti con gli altri due eliminati Lozano e Olivera. Vanno, invece, avanti nella Coppa del Mondo Kim con la Corea del Sud e Zielinski con la Polonia in cui giocano anche il granata Piatek e Glik del Benevento.



Intanto sono in vendita i biglietti per l'amichevole del Napoli contro il Villarreal al Maradona per il 17 dicembre.