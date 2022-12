Il Natale dei rifugiati ucraini

Mentre l'inverno scivola verso temperature sino a -20°, in Ucraina 10 milioni di persone sono senza elettricità e riscaldamento a causa degli attacchi dell'esercito russo alle infrastrutture. La tragedia della guerra attraversa i confini e diventa incubo negli sguardi e nei racconti delle mamme e dai bambini scappati dagli scenrari di disperazione e morte.

A Napoli, ad assistere centinaia di profughi, l'associazione Dateci le ali, ospitata dal consolato belga. Qui il primo Natale lontano da casa è insieme una ricorrenza di sofferenza e di speranza, come per Danil, 9 anni, papà rimasto a combattere in Ucraina. A lui si rivolge il bimbo con una struggente letterina di Natale.

Accanto a Danil qui a Napoli, dalla primavera, il fratellino e la mamma, Anastasia, che è notaio in Ucraina.

L'associazione, 50 soci, dalla primavera continua senza sosta l'attività di assistenza a centinaia di connazionali ucraini.