"Il paese risorgerà"

“Casamicciola certamente risorgerà e verrà ricostruita. Forse ci vorrà del tempo per la messa in sicurezza, ma intanto noi cristiani siamo chiamati a costruire una rete di contenimento, quella dell'amore”. Sono le parole pronunciate da don Gino Ballirano, parroco della chiesa di Santa Maria Maddalena di Casamicciola, nella zona colpita otto giorni fa dall'alluvione.

Un ringraziamento ai volontari: “Si stanno donando agli altri, come ci chiede Gesù. In questo momento Dio è nelle mani e nei piedi dei volontari, dei vigili del fuoco, dei militari che in questi giorni lavorano per aiutare le vittime della alluvione”.