Il peso del caro vita sui regali di Natale

L'ombra del caro-vita si allunga anche sui regali di Natale e sulla spesa per il cenone della vigilia. Gli acquisti si concentrano nei giorni immediatamente a ridosso delle festività, un po' per mancanza di tempo, un po' anche in attesa dell'accredito delle tredicesime in busta paga. Nonostante le ristrettezze al portafogli, il passeggio lungo via Toledo è sostenuto, complice una Napoli baciata dal sole e da temperature molto più miti rispetto alle medie di stagione.

I negozianti non si lamentano, anzi. Alcuni hanno difficoltà ad abbandonare il bancone per una breve intervista, rischiando di lasciare la clientela in attesa.

“C'è una tendenza a comprare regali di valore inferiore rispetto agli anni scorsi”, confessa la titolare di un negozio di pelletteria. Si conferma la dualità tra gli acquisti compiuti nei negozi fisici e lo shopping online. C'è una lunga fila alla cassa di uno storico negozio di giocattoli napoletano: “In questi giorni il lavoro per noi è molto stressante - racconta il titolare - dal momento che gli store online non possono più garantire la consegna dei regali in tempo per il giorno di Natale, tutti si riversano nei punti vendita fisici per completare gli acquisti”.

