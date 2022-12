Napoli, ecco il piano traffico

tutto pronto a Napoli per festeggiare il capodanno in piazza. il comune ha predisposto un articolato piano traffico per permettere l'afflusso a quanti - napoletani e turisti - vorranno passare l'ultimo dell'anno in una dei luoghi più belli della città. l'antico largo di palazzo.

Dalle 18 scatta il divieto di transito in piazza Plebiscito, via Vittorio Emanuele III e via San Carlo, via Acton nel tratto compreso tra l'ingresso e l'uscita della Galleria della Vittoria e via Nazario Sauro, via Santa Lucia nel tratto che da via Chiatamone porta a via Partenope, via Alessandro Dumas padre, via Orsini nel tratto che porta a via Partenope, in Borgo Marinari, via Nazario Sauro dalla confluenza con via Lucilio, via Nardones dalla confluenza con piazza Trieste e Trento. Sospesi i parcheggi taxi in via San Carlo e via Santa Lucia alla confluenza con via Partenope e in piazza Carolina. Stop alle piste e i percorsi ciclabili nei tratti interessati dalle manifestazioni. Dall'una di questa notte, in caso di necessità per motivi di sicurezza veicolare e pedonale, stabiliti dalla polizia locale, potrà scattare il divieto di transito in via Chiatamone.

per raggiungere la piazza la metropolitana linea 1 e la funicolare centrale. effettueranno un servizio no stop.

Per chi venisse in auto da fuori città, tramite autostrada e tangenziale è previsto il servizio non-stop per i parcheggi Argento, Brin, Chiaiano, Colli Aminei, Frullone e spalti del Maschio Angioino.