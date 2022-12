La tavola della solidarietà

Una giornata di festa, la vicinanza dei giovani e dei volontari, il calore, simile, a quello di casa, per chi una casa non ce l'ha. Alla Mostra d'Oltremare il pranzo per i senza fissa dimora organizzato dall'Assessorato alle politiche sociali del comune di Napoli in concerto con gli altri uffici di giunta. Tra i tavoli del padiglione adibito a mensa, le storie, ognuna diversa ma tutte in fondo simili nella loro composta dignità. Musica e danze, tra le portate del menu offerto dal Centro Agroalimentare di Volla, e i giovani, il futuro della città che si prende cura del suo presente.