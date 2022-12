Il restauro della Casa dei Vettii diventa un documentario

Raccontare Pompei attraverso la sua Domus più prestigiosa, quella dei Vettii. Il lungo restauro che oggi consente di apprezzarne a pieno colori e ricchezza è ora anche un documentario che sbarca su ItsArt. La produzione è in tandem con il Parco Archeologico: ripercorriamo insieme agli esperti, passo dopo passo, gli interventi sulla villa. E' anche l'occasione imperdibile per visitarla in anteprima.

Presto il sito sarà riaperto al pubblico. Nel frattempo, però, possiamo godere degli affreschi dal divano di casa ed essere riportati indietro nel tempo fino a duemila anni fa. Guardando le pareti scopriamo le scene di vita quotidiana di quel mondo sepolto dall'eruzione del Vesuvio.

Un patrimonio immenso di bellezza ora fruibile attraverso un'app, da smartphone o da tv. La voce narrante di Francesco Serpico - che interpreta il personaggio di Nino Sarratore nella serie tv “L'Amica Geniale” - ci conduce tra i professionisti che hanno lavorato alla grande impresa di restituire a questi ambienti lo splendore originario.