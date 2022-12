Il "santuario" di Maradona il giorno dopo il sequestro del mercatino abusivo

Meno di 24 ore dopo il sequestro di 600 articoli contraffatti in vendita abusivamente nei pressi del murale dedicato a Maradona nei Quartieri Spagnoli a Napoli, il mercatino abusivo è tornato in attività. Molti gli appassionati e i turisti che hanno affollato quello che è diventato il santuario del Pibe de Oro in città, dove il tifo argentino si ritroverà per la finale mondiale.