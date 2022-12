Il vescovo Pascarella: "Quando muore un bambino non ci sono risposte"

Si sono celebrati questa mattina nella chiesa della Santissima Annunziata in Villa di Campagnano, a Ischia, i funerali di Maurizio Scotto di Minico, Giovanna Mazzella e Giovangiuseppe Scotto di Minico, tre delle dodici vittime della frana che ha colpito Casamicciola lo scorso 26 novembre.

Il piccolo Giovangiuseppe aveva 22 giorni di vita quando è morto per le conseguenze dell'alluvione che ha travolto l'isola. Stesso destino per i suoi genitori, Maurizio, 32 anni, e Giovanna, trent'anni appena compiuti.

"Perché la morte di un bambino e tanti giovani vite stroncate nel pieno della loro esistenza? Davvero io non so cosa rispondere", ha detto nell'omelia il Vescovo di Pozzuoli e Ischia Gennaro Pascarella, citando papa Francesco. “Dio ci ha dato suo figlio e lui ha sofferto e forse lì si trova la risposta. Soltanto guardare l'amore di Dio, che dà suo figlio che offre la sua vita per noi può dare qualche strada di consolazione”.

Per la giornata di oggi, così come per quella di domani, i sindaci dell'isola d'Ischia e la commissaria straordinaria del Comune di Casamicciola hanno proclamato il lutto cittadino per esprimere cordoglio alle famiglie delle vittime della tragica alluvione del 26 novembre. In entrambi i giorni le bandiere all'esterno degli edifici pubblici saranno esposte a mezz'asta.

Nella giornata di domani, infatti, saranno celebrati alle 11 i funerali di Nikolinka Gancheva Blangova, deceduta a 58 anni, e della famiglia Monti composta da Gianluca Monti di 38 anni e Valentina Castagna (37) e dai loro tre figli, Michele di 15 anni, Francesco di 11 e Maria Teresa di soli 6 anni. Le esequie nella parrocchia Gesù Buon Pastore, a Ischia.

Nel pomeriggio, alle 16, i funerali di Maria Teresa Arcamone, 31 anni, la cui salma è stata l'ultima ad essere recuperata a distanza di 10 giorni dalla frana. Tutte le esequie si svolgeranno in forma privata.

Già celebrati, invece, i funerali dei fidanzati Eleonora Sirabella, 31 anni, e Salvatore Impagliazzo, 32 anni.