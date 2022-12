Impresa Scafati, cade Bologna in casa. Givova batte Virtus 84 a 77

Impresa della Givova Scafati di Attilio Caja che batte in trasferta la capolista Virtus Segafredo Bologna. 84 a 77 il risultato finale. Decisivo un parziale di 20 a 0 nel secondo quarto. Prestazioni super di Stanely Okoye, al debutto il gialloblu, con 18 punti e il "colonnello" David Logan - che tra due settimane compirà 40 anni - con 17 punti, insieme ai 16 di Pinkins ed ai 13 di Doron Lamb. Alla Virtus Bologna non sono bastati i 18 punti di Daniel Hackett e i 17 di Nico Mannion, gli ultimi ad arrendersi tra le fila dei bolognesi, che hanno provato a risalire la china nel quarto periodo con una reazione rabbiosa ma non sono riusciti a superare i campani, che infliggono agli emiliani la prima sconfitta di questo campionato di serie A.