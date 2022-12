In Gazzetta Ufficiale le misure post-frana

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge con gli aiuti alle aree colpite dalla frana del 26 novembre a Ischia è effettivo.

Il provvedimento prevede il rifinanziamento con 10 milioni di euro per il Fondo regionale di protezione Civile.

Per i residenti dei Comuni di Casamicciola e Lacco Ameno sono sospesi, fino al 30 giugno 2023, il versamento dei tributi, delle cartelle esattoriali, dei contributi e dei termini per gli adempimenti.

Rinviata di un anno, fino al 31 dicembre 2023, la chiusura della Sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli.

Altre misure per l'isola potrebbero arrivare in futuro. Nel corso dell'audizione tenuta da remoto in Commissione Bilancio della Camera, il Commissario straordinario Giovanni Legnini ha richiesto una norma per consentire alla struttura commissariale di anticipare l'Iva sul contributo di ricostruzione degli immobili produttivi.

Tra le proposte avanzate anche quella di utilizzare il Fondo di solidarietà per compensare integralmente gli interessi sui mutui sospesi relativi agli immobili inagibili. Secondo Legnini si tratterebbe di poche modifiche, gran parte delle quali senza costi per il bilancio.

Dopo la frana di sabato scorso, ha spiegato il commissario, serve una "rivalutazione complessiva del piano di ricostruzione post sisma che prevedeva circa 180 milioni di euro per la mitigazione dei rischi idrogeologici". Ad Ischia già si contano poco più di mille edifici inagibili dopo il terremoto del 2017. Ma ora diventeranno molti di più.