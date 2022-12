Ischia, le richieste dei cittadini: "Servono più fondi"

“Abbiamo chiesto di capire quale sarà il nostro futuro, se possiamo continuare a vivere a Casamicciola e in che modo. Bisogna salvaguardare il tessuto sociale ed economico: attualmente quello che è stato stanziato dal governo serve a superare questa prima fase ma servono ulteriori fondi”. È l'appello che i cittadini di Casamicciola rivolgono alle istituzioni secondo il rappresentante del comitato Stanislao D'Orta.

“I commissari Legnini e Calcaterra sono molto attenti alle nostre problematiche”, spiegano. “Martedì saranno sentiti in audizione in Commissione Ambiente al Senato e in quella fase si inizieranno a stabilire i punti per poi convertire in legge il decreto emergenza”.