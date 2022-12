Paura e dolore. Da mezzanotte allerta arancione. Tutti fuori dalla zona rossa

Il centro operativo comunale e il comitato coordinamento soccorsi, alla luce dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile della Campania, hanno condiviso un nuovo provvedimento che proroga l'allontanamento dei cittadini di Casamicciola dagli edifici in zona rossa. Lo ha annunciato il commissario straordinario per la Protezione civile a Ischia, Giovanni Legnini, nel corso di una conferenza stampa. L'ordinanza è stata firmata dal commissario prefettizio di Casamicciola, Simonetta Calcaterra. Si tratta di un provvedimento "confermativo della precedente ordinanza di allontanamento dagli edifici della zona rossa. Questa norma - ha spiegato Calcaterra - richiama l'obbligo di ottemperare agli ordini impartiti dalle autorità: si ricorda ai cittadini che osservare le disposizioni di allontanamento è un ordine, non una facoltà. Speriamo che chi si trova ancora in appartamento decida di rispettare l'obbligo di allontanamento".

In piazza Marina, a Casamicciola, un centro di raccolta fornirà informazioni ai cittadini in relazione alle strutture alberghiere nelle quali la popolazione per cui si è resa necessaria l'evacuazione troverà ospitalità. Una navetta accompagnerà gli sfollati in hotel. Per ricevere informazioni, inoltre, è disponibile il numero verde 800850114. Tre auto, munite di megafono, trasferiranno ai cittadini la comunicazione "cioè - ha detto Calcaterra - la necessità, l'obbligo di allontanarsi dalla zona rossa per l'allerta arancione".

"Ci muoviamo per garantire la sicurezza. Il senso di queste misure e iniziative è quello di proteggere i cittadini da eventuali ulteriori rischi, cioè nuovi

smottamenti, frane, rischi accresciuti dalle nuove previste precipitazioni". Lo ha spiegato il commissario straordinario di Protezione civile a Ischia Giovanni Legnini, parlando della nuova ordinanza di allontanamento dalla zona rossa disposta a seguito dell'allerta meteo con livello di criticità arancione in vigore dalla mezzanotte su Ischia.

"Ci aspettiamo un nuovo impatto su un territorio già gravato dalle modifiche indotte dalle piogge del 26 novembre. Le piogge previste potrebbero provocare ulteriori frane, determinando una pericolosità che deve essere assolutamente presidiata". Lo ha spiegato Italo Giulivo, direttore della Protezione civile regionale della Campania. "Si prevedono circa 60 millimetri di piogge, valore che indica un livello tra il moderato e il forte, ma, come sottolineato da Giulivo, le criticità saranno diverse se le precipitazioni si verificheranno nel giro di un'ora o di dieci ore. "L'invito della Protezione civile regionale a tutti i cittadini - ha aggiunto Giulivo - è di allontanarsi da tutte le abitazioni che, dalle analisi fatte con i vigili del fuoco, sono state classificate come rosse".