Ecco il radar per monitorare il fronte di frana a Casamicciola

A Casamicciola, sull'isola di Ischia, un radar monitora minuto per minuto il fronte montano dal quale si è staccata la frana del 26 novembre scorso. Si tratta di una scansione in tempo reale delle condizioni del terreno e della stabilità del monte, in grado di offrire un'istantanea dei movimenti e di ragionare su eventuali anomalie.

Il radar non può predire la frana ma può aiutare a mappare il comportamento e le eventuali anomalie dei versanti collinari e montani dell'isola.

Nel servizio, l'intervista al professore Alessandro Moretti, Ordinario di Geomorfologia all'Università di Firenze.