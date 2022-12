La Campania per Telethon

Parte oggi la trentatreesima edizione della maratona Telethon nelle piazze e sui canali Rai. Una settimana all'insegna della solidarietà per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare.

Anche la Campania si mobilita insieme ad altre tremila le piazze italiane coinvolte dalla campagna di sensibilizzazione.

Tantissimi i volontari impegnati a distribuire i Cuori di cioccolato, disponibili in diverse versioni, di un noto marchio piemontese. Dodici euro la donazione minima per aggiudicarsi un cuore prelibato e per partecipare alla grande catena di solidarietà. Una gara per donare speranza, terapie e futuro ai piccoli e grandi pazienti affetti da patologie rare.

Le confezioni dei Cuori di cioccolato di quest'anno, raccontano le tre anime di Fondazione Telethon: ricercatori, donatori e volontari tutti con un unico obiettivo: garantire la vita. Fino al 31 dicembre sarà possibile donare chiamando da rete fissa o inviando un sms al numero solidale 45510. Durante la settimana di maratona sulle reti Rai, sarà possibile fare una donazione online anche inquadrando con il proprio smartphone o tablet il QR code che comparirà durante le trasmissioni.