La festa dello sport napoletano

Il Napoli primo in classifica, il ritorno del Giro d'Italia in città con il bis previsto per il 2023. I campioni del tennis per il torneo ATP - pur con le difficoltà dei primi giorni - il ritorno della nazionale di basket femminile. E le vittorie e la consueta attività sul territorio di tante realtà che hanno un impatto determinante su contesti sociali spesso difficili.

Il mondo dello sport napoletano traccia un bilancio di questo 2022 in occasione del consueto brindisi di fine anno.

L'obiettivo è rendere la città sempre più un punto di riferimento, come dimostra la candidatura a capitale europea dello sport 2026.



Nel servizio le voci di Sergio Roncelli, presidente Coni Campania, e Emanuela Ferrante, assessore allo sport del comune di Napoli