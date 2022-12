La Pet Therapy al Santobono, una sperimentazione vincente

Terminato il primo anno di sperimentazione della pet therapy nel reparto di neurochirurgia pediatrica dell'ospedale Santobono-Pausylipon di Napoli. Il 15 dicembre una serata di beneficenza all'Archivio di Stato per raccogliere i fondi per rinnovare il progetto e magari ampliarlo anche ad altri reparti o in altri ambienti dell'ospedale. Dal 10 al 18 di dicembre al Gambrinus si potrà fare un'offerta destinata a finanziare il progetto.

Nel servizio le interviste al direttore del reparto di Neurochirurgia pediatrica dell'ospedale Santobono, Giuseppe Cinalli e al medico veterinario Marzia Fontanella