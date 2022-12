La protesta dei residenti di Casamicciola

Protestano i cittadini di Casamicciola e incontrano il commissario governativo per l'alluvione Giovanni Legnini. “A Piazza Bagni nessuno ci aiuta a spalare il fango - dice una donna - i bambini sfollati non riescono ad andare a scuola perché c'è una strada chiusa”. “C'è tanta rabbia dentro di noi. Non vogliamo essere abbandonati. Ci sono problematiche serie da risolvere - aggiunge un altro residente in zona - Siamo stati etichettati come abusivisti, ma stavolta il problema nasce dalla montagna. La manutenzione toccava in parte alla Regione che ora sembra stia facendo scaricabarile. Il Commissario è stato disponibile. Ci ha fatto promesse, ci ha ascoltati, ma noi saremo molto vicini in primis sulla messa in sicurezza del territorio”.

Intanto dalle 21 nuova allerta gialla di ventiquatt'ore, per precipitazioni anche temporalesche, su tutta la Campania inclusa l'isola e ad esclusione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro.